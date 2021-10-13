油价80美元……供应大乱中，高物价“海啸”也会袭来吗？. October. 13, 2021 07:16. . 随着供应链危机和原材料价格暴涨，世界经济陷入混乱。由于没有零部件，工厂停止生产，油价每桶上涨到80美元，阻碍了全球经济的复苏。美国、中国等巨大经济圈的景气出现了放慢的征兆。这有可能直接打击以出口支撑的韩国经济。如果再加上油价引起的物价上涨，内需萎缩也不可避免。 当地时间11日，美国西德克萨斯产原油价格时隔7年突破每桶80美元。这是因为新冠恢复势头和取暖需求重迭。因此，芬兰北欧银行将明年美国经济增长率预测值从3.5%下调至1.5%。意思是，由于油价暴涨，物价必然会上涨，消费必然会趋缓。这种趋势必然会对全球经济和韩国出口产生负面影响。 供应链危机也在恶化。不分原材料和中间材料，不仅出现瓶颈现象，还出现了物流困难。由于消费者不能及时得到产品供应，物价正在急剧上涨。如果物价上涨，企业就会为了高价出售而增加生产，这是常识。但是，由于生产本身就很困难，因此有人担心经济停滞导致物价上涨的滞胀。 截止到9月，韩国消费者物价连续6个月上涨2%，超过了当初的管理目标1.8%。要想控制物价，必须采取上调利率等紧缩措施，但这可能会给经济复苏泼冷水。韩国银行昨天冻结基准利率也是这种苦恼的结果。 企业为了供应原材料和零部件，正在启动紧急体制。政府也不能陶醉于出口好转，安逸地应对。为了不影响供应链，应该与企业共同应对，并仔细分析油价上涨带来的电费影响。考虑到物价和景气的细致的利率政策，也是不容易的课题。仅凭观察情况，全球环境过于紧迫。

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