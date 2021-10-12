朝鲜侦查总局出身“脱北者”：“朝鲜特工90年代初曾潜入青瓦台工作”. October. 12, 2021 07:16. by 趙鍾燁, 申晋宇 jjj@donga.com,niceshin@donga.com. 英国广播公司11日报道，朝鲜军方对韩间谍机构高层军官出身的“脱北者”提供证言称，朝鲜派往韩国的间谍在20世纪90年代初曾潜入青瓦台工作长达五六年。据说这名在朝鲜侦察总局担任大校5年的“脱北者”还就2010年天安舰爆炸沉没和延坪岛炮击事件表示：“这是根据金正恩的特别指示策划并执行的军事作品。侦察总局干部们引以为豪。” 英国广播公司采访了在朝鲜间谍机构工作30年后于2014年逃离朝鲜、目前在韩国国家情报院下属机构工作的金国成（化名，照片）。报道说，金某表示：“由朝鲜直接派遣的间谍在青瓦台工作后平安返回北韩，在朝鲜劳动党314联络所工作。”他称，这些间谍活动的时间是“20世纪90年代初”。这相当于卢泰愚总统（1988∼1993年）和金泳三总统（1993∼1998年）的在任时期。 金某就天安舰及延坪岛事件表示：“在侦查总局的一定干部中，这不是秘密，而是通常引以为骄傲和自豪的事情。这不是因为表忠心竞争能做的事情。”他认为，如果没有国务委员长金正恩的指示，这是不可能的。英国广播公司表示，虽然没能验证金某所称是否属实，但他的身份已确认无误。韩国政府的立场是，金某确实是朝鲜侦察总局大校出身。但多名消息人士表示：“据我所知，金某主张20世纪90年代初南派间谍在青瓦台工作5至6年后返回朝鲜的说法并不属实。”

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