说话的余韵. October. 11, 2021 07:18. . “不会全部说出来。”——摘自郑敏和朴东旭《父亲的信》 想起来了。这句短话好。这是古代书生写给子女的信中出现的句子。该说的话和担心该有多少啊？但是大部分信的末尾，话都不说完。那真是孤高有余。我也努力去实践。不容易啊。说着说着，不知不觉间就会被要了结的轻浮所束缚。 不久前，我和一位演出制作人召开了作品修改会议。先是这样，后是这样，难道不应该这样吗？他的观点有道理，说的话也句句都对。想说的话都说了。我分明是赞成和同意的。但是很稀奇。我的热情冷却了。 又是不久前。我和一位作家开了修正会议。我的话句句都对。看起来大家都很赞同，所以很兴奋。唉呀。都说了。没留余地。他的表情阴沉下来，剩下的我空虚。 并不是说想说什么就说什么，心里就会变得轻松。要稍微留一点，适可而止。如果明确地追究是非曲直，关系就会破裂，生活也很暧昧。话剧也是如此。如果把感情都表现出来，观众就没有介入的余地。只有在适当的范围内停下来，才有好看的妙味。没有余韵和空白，根本不可能美丽。 现在是选举季节。越来越值得一看。互相顶着抓挠着，好像要干掉对方一样。说开了就是真话，不说完就是阴谋。难道要在悬崖上看到底吗？因此，如果胜者通吃是所谓的政治，那么以后不能进入51而成为49的人，又会受到多少年的蔑视呢？在围棋中，五宫桃花或梅花六宫像花一样盛开时，就要抽手。毕竟走不了两步，就会玩完。古书生话不说完的雅量，记不完。

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