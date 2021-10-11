印尼拖延履行“KF-21分摊费协议”5个多月. October. 11, 2021 07:19. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “KF-21猎鹰”韩国型战斗机项目是自韩国建军以来最大（8.8095万亿韩元）规模的武器开发事业，但决定分摊20%而一直未缴纳分摊费用的印度尼西亚政府，尽管早在5个多月前就已和韩国政府拟定了最终分摊协议，但被曝一直没有着手旨在履行协议的程序。 国民力量党国会议员姜大植10日从防卫事业厅提交获得的资料显示，印尼国防部长普拉博沃·苏比扬托4月访韩后不久，通过与防卫事业厅的实务磋商，在实务级层面完成了包括缩小印尼应交纳的分摊比例、调整缴纳办法、延长缴纳时间等内容的最终协议。2018年，印尼总统佐科·维多多在首脑会谈上呼吁经济困难，要求举行调整分摊额的磋商后，两国进行了5次实务协商。当初决定负担1.7338万亿韩元的印度尼西亚在今年上半年之前应缴纳9313亿韩元，但目前仍欠费7041亿韩元。 防卫事业厅计划举行第六次实务磋商，开始履行该协议，但印尼以新冠疫情和实务讨论为由，推迟了协议。防卫事业厅从4月开始共发送了5次要求举行实务协商的书函。印尼仅回信一次，通报“有意于7月底举行实务磋商”，但也没有遵守。 此外，根据韩国航空宇宙产业和印尼之间的合同条件，虽然有两次以上未缴纳分摊额时“限制技术人员参与及接触开发资料”的规定，印尼虽然自2016年以后每年都没有缴纳分摊额，但从上个月开始向韩国航空宇宙产业派遣技术人员。 在野党批评政府因担心未交纳分摊额问题影响战斗机开发，正在进行“低姿态谈判”。姜大植表示：“不能以原则和常识为基础，强求一方单方面让步。应该取得双赢的结果。”

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