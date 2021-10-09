国民力量党最终竞选人尘埃落定，尹锡悦、洪准杓、刘承旼、元喜龙入围. October. 09, 2021 07:15. by 姜炅石 coolup@donga.com. 国民力量党大选正式竞选缩小为前检察总长尹锡悦、议员洪准杓、前议员刘承旼、前济州岛知事元喜龙之间的四人之战。截止到下个月5日公布最终大选候选人，他们将展开为期28天的最后阶段比赛。 国民力量党竞选选举管理委员长郑烘原8日在公布该党第二轮预备竞选（淘汰赛）结果后表示：“就像火天大有事件明显表明的那样，腐败和自以为是主义蔓延，国民的愤怒和绝望感在飙升”，“希望4名候选人致力于提出解决方案。”根据《公职选举法》，国民力量党没有公开候选人的排名和得票率。第二轮淘汰是以责任党员选举人团投票30%、国民舆论调查70%的比率合计进行的。 正在争夺第一名的尹锡悦和洪准杓方面在公布结果后争相表示，“我们取得了压倒性胜利”，展开了激烈的心理战。因6月辞去监查院院长一职宣布参加大选而备受关注的前监查院院长崔在亨、前未来统合党代表黄教安、议员河泰景、前仁川市长安商守则饮下了失败的苦酒。 国民力量党将从11日开始举行7次各地区巡回辩论和3次一对一讨论，然后根据下月1日至4日进行的党员投票和国民舆论调查结果各体现50%，决定大选候选人。

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