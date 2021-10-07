全体确诊患者中突破感染者占二成……防疫当局表示：“如情况恶化，本月底将确诊5000人”. October. 07, 2021 07:27. by 李志云记者 easy@donga.com. 韩国每5名新冠确诊患者中就有1名是“突破感染者”。突破感染是指在接种两剂疫苗（强生疫苗是一剂）2周后被确诊为新冠感染。据中央灾难安全对策本部6日消息，9月第四周（19日∼25日）发生的13280万名18岁以上确诊患者中，2768人（20.8%）属于突破感染。 在全体确诊患者中，突破感染者的比率直到7月第四周为止还只有4%。仅从数据来看，“突破感染者比例”在短短两个月时间里激增了5倍。对此，专家们认为，随着接种完成率的提高，突破感染的比重自然也会相应提高。也就是说，这并不是意味着疫苗预防效果低。翰林大学圣心医院呼吸内科教授郑基硕解释说：“如果接种率提高，这个数值必然会提高。例如，如果国内的预防接种完成率达到100%，那么在确诊患者中突破感染者的比率也将达到100%。” 实际突破感染本身的比例没有太大变化。截至上个月26日，在全体接种完毕者中，感染新冠病毒者的比例为0.053%。也就是说，完成接种的100万人中有53人被感染。防疫当局解释说：“美国弗吉尼亚州、纽约州的突破感染率为0.5%∼0.8%”，“国内突破感染率比外国低”。 以这种疫苗预防效果为基础，韩国政府正在准备最快于本月末引入“与新冠并存（分阶段恢复日常生活）”。但是随着第四次流行一直没有平息，人们对开始“与新冠并存”的忧虑也很大。防疫当局也预测说，如果目前的流行状况恶化，本月底一天的确诊人数将达到5000人左右。据疾病管理厅向国民力量党国会议员白宗宪办公室提交的资料显示，疾病厅预测，如果第四次流行状况恶化，本月下旬将出现5000名左右的确诊患者，11月下旬将出现5000名以上的确诊患者。防疫当局目前的医疗体系可以应对每天新增3000∼3500名确诊患者，计划通过扩大居家治疗来应对确诊患者的增加。 据统计，从5日开始预约16、17岁青少年的预防接种，第一天预约的人占20.8%。防疫当局还表示，通过先购买合同确保了2万人次的口服新冠药物，正在协商追加数量合同。

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