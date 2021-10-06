12处高速公路氢动力汽车充电站中有1处，一个月一次故障. October. 06, 2021 07:22. by 郑顺九记者 soon9@donga.com. 据调查，高速公路休息站内的12处氢动力汽车充电站中，有1处因每月一次故障而停止运营。有人指出，随着政府的氢经济活性化基调，氢动力汽车在最近2年内增加了3倍以上，但相关基础设施却并不完善。 据韩国道路公社4日向国会国土交通委员会所属的国民力量议员宋锡俊提交的资料显示，氢动力汽车充电站从在高速公路休息站开始运营的2019年4月开始到今年8月为止，共发生了221起故障。从年度来看，2019年发生61起故障、2020年87起、2021年73起(以8月末为准)等。 考虑到目前高速公路休息站内的氢动力汽车充电站有12处，相当于每31.7天就有1处发生故障。从各充电站的故障件数来看，京畿河南梦休息站最多，达到50起，其后依次为京畿安城休息站(釜山方向)35起、京畿骊州休息站(江陵方向)34起、庆北星州休息站(杨坪方向)30起等。 主要故障原因是冷却器故障，压缩机异常等。2019年10月，安城休息站(釜山方向)内的充电站因高压软管破裂而停止运营9天，去年9月，蔚山彦阳休息站(首尔方向)内的充电站因压缩机异常而停运5天。今年7月，江原春川休息站(釜山方向)内的充电站中断了4天的运营。 韩国政府以“碳中立”为前提，对每辆氢动力汽车最多提供3600万韩元的补贴，正在集中普及氢动力汽车。因此，2019年为5083辆的氢动力汽车到今年8月末增至1.6206万辆，增加了两倍以上。但有人指出，氢动力汽车的基础设施扩充不足。政府计划到2022年在全国设置310处氢动力汽车充电站，但目前氢动力汽车充电站只有114处。宋议员表示：“不仅要普及氢动力汽车充电站，还要努力扩充基础设施。”

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