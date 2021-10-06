EPL疾风黄喜灿：“叙利亚球员速度很快，技术也很不错”. October. 06, 2021 07:23. by 金正勋记者 hun@donga.com. “在从小开始就看的、梦想的舞台英格兰足球超级联赛(EPL)中入选周最佳11人，心情真的非常好。” 为了参加2022年卡塔尔世界杯亚洲区最终预选赛而回国的“黄牛”黄喜灿(25岁•伍尔弗汉普顿队•照片)于5日在坡州足球国家代表队训练中心(NFC)举行的非面对面记者招待会上，就自己最近的活跃表现做出了上述表示。 黄喜灿在本赛季转会到伍尔弗汉普顿队(狼队)之后，正尽情地发挥着自己的实力。他在2日举行的2021∼2022英超联赛第7轮主场与纽卡斯尔联队的比赛中首发出场，打进多粒进球，带领球队以2比1获胜。黄喜灿在德国莱比锡红牛队未能展现出亮眼表现，本赛季他租借加盟狼队，在本季的英超赛场展开了期待以上的活跃表现。英国广播公司(BBC)称赞他表示：“黄喜灿在缺乏攻击手的狼队闪亮登场”，“深入对方后防线空挡的他的突破非常犀利。在与纽卡斯尔联队的比赛中，黄喜灿在对方后场纵横驰骋，制造了决定性的机会。” 黄喜灿还透露了与同在英超效力的孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)进行较量的感想。黄喜灿在上月23日对阵热刺队的英联杯32强赛中与孙兴慜相遇，当时他攻入追平比分的进球，将比赛拖入到点球大战。在点球大战中他作为狼队的第一顺位点球手出场成功罚入点球。黄喜灿表示：“与兴慜哥在赛场上对决还是首次，感觉十分奇妙，心情振的很好。”他还就当时比赛结束后，向孙兴慜展示臀部的场面进行了解释。黄喜灿表示：“与沃特福德一战该部位首次被撞，到之后与热刺队的比赛为止，3场比赛连续被撞”，“现在还很肿。向兴慜哥说，有点痛帮我看下。看过之后哥说还好来着。” 另一方面，在黄喜灿如此活跃的表现下，正在为主力位置而竞争的阿达玛•特劳雷(25岁)传出了危机论。在休赛期他拒绝了热刺队的邀请，留在了狼队，但随着本赛季租借至球队的黄喜灿的活跃表现，他在对内的地位正变得岌岌可危。 现在黄喜灿将暂时收起对“梦想舞台”的美好记忆，集中全力帮助球队赢得世界杯亚洲区最终预选赛的胜利。韩国国家足球队将于7日在主场安山与叙利亚展开世界杯亚洲区最终预选赛第3轮比赛，以及12日在客场伊朗德黑兰阿扎迪体育场与伊朗队的第4轮比赛。黄喜灿信誓旦旦地表示：“叙利亚球员的身材不算高大，速度很快，技术也不错。主场先赢下叙利亚队对球队十分重要”，“我认为与客场与伊朗队的比赛会非常艰苦。但这并不意味着我们是为了打平或输而远征。希望球队先赢下叙利亚，然后凭借那个气势在与伊朗队的比赛时展现出好的竞技状态。” 孙兴慜、黄喜灿、金玟哉等其他海外派球员在5日归国后与国家队会合，进入了最后的备战阶段。

한국어