面临大规模电力短缺，中国再次“举白旗”进口澳大利亚煤炭. October. 06, 2021 07:23. by 李恩澤 nabi@donga.com. 英国《金融时报》4日报道，为了报复在中美矛盾中站在美国一边的澳大利亚，中国当局阻止了澳大利亚产煤炭的进口，但由于煤炭不足事态严重，中国进口企业开始装卸澳大利亚产煤炭。有分析认为，由于煤炭不足导致发电站运营中断，引发大规模电力难，面临四面楚歌状况的中国屈服于澳大利亚。 据《金融时报》报道，从上月底开始，中国主要港口正在从在海上待命的澳大利亚货船上卸载煤炭。国际船舶经纪公司百力马-艾斯盟的货物负责人尼克·里斯提克表示：“45万吨煤炭已经卸货。”能源咨询企业Kpler也向《金融时报》表示，上个月从5艘船上卸载了38.3万吨澳大利亚产煤炭。当地贸易商认为，中国当局发出了“允许通关”的信号。 去年，中国命令国营能源企业和钢厂“停止进口澳大利亚产煤炭”。这是对世界最大煤炭出口国澳大利亚的贸易报复。由于这一措施，澳大利亚蒙受了约39亿美元（约4.6352万亿韩元）的损失。 随着澳大利亚产煤炭被禁止进口，加上中国国家主席习近平推行“环保低碳”政策，中国出现了煤炭短缺现象。这导致中国东北部的电力短缺，部分地区工厂停产，家庭用电也受到限制。吉林省等中国各地方政府为在印度尼西亚、俄罗斯、蒙古国、哈萨克斯坦等地确保煤炭而竭尽全力，但随着世界煤炭需求的增加，价格也暴涨，因此很难进口。

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