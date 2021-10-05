地球村“焦糖饼”热潮…因《鱿鱼游戏》效果 成MZ世代新游戏. October. 05, 2021 07:24. by 李智允记者•金夏景记者 leemail@donga.com,whatsup@donga.com. “韩式脆太妃糖(Hokey Pokey)，蜂巢奶糖(honeycomb toffee)。’ 这是海外网民叫记忆中的零食焦糖饼的方式。随着Netflix电视剧《鱿鱼游戏》在全世界掀起热潮，无论是在国内还是海外，焦糖饼正在成为新的游戏文化。 4日，据G-market透露，从《鱿鱼游戏》公开的上月17日开始，在约两周时间内，焦糖饼的销量与前一个月同期相比增加了270%左右。亚马逊、Ebay等海外电子商务平台正在销售通过商品说明贴有鱿鱼游戏场面的“焦糖饼制作套装”。价格在2万~4万韩元左右(22~36美元)，是5000韩元到1万韩元之间交易的韩国国内价格的8倍左右。对于海外消费者来说，焦糖饼是“另类的韩国饼干”。 在海外，制作焦糖饼作为“时髦”的游戏文化受到青睐。Instagram内的“dalgona”帖子约有28万个。海外粉丝们在社交网络服务(SNS)上上传制作焦糖饼的视频，快速分享后记。2日，在法国巴黎举行的为期两天的《鱿鱼游戏》体验馆内，前来体验制作焦糖饼、玩画片(打纸片)等的人络绎不绝。 在韩国国内，《鱿鱼游戏》的光环效应也非常明显。据便利店CU透露，上月17日至30日，焦糖饼的主材料白糖销售额比前两周增加了45%。首尔大街小巷的焦糖饼摊贩也享受着“焦糖饼商机”。地铁4号线惠化站附近的焦糖饼店里，前来拔焦糖饼的人排起了长队。一位网民在SNS上表示：“(在明洞)第一次看到卖焦糖饼的人竞相营业”，“经营‘阿姨拔’的老奶奶柜台售罄也是第一次。” 据分析，此次焦糖饼热潮是因为K内容物的人气延续到了对K食品的好奇心上。过去在电影《寄生虫》中登场的“炸酱乌冬面”(放入炸酱方便面和浣熊拉面一起制作的食物)、电视剧《来自星星的你》中出现的炸鸡和啤酒就是代表性的例子。 有分析认为，电影和电视剧中的食品之所以屡次受到欢迎，是因为食物会刺激人们的共鸣。首尔大学农经社会学系教授文正勋(音译)解释说：“观众们为了满足想要和自己喜欢的内容中的人物变得相似的欲望，倾向于模仿主人公的经验”，“其中饮食与汽车、时尚等不同，调动了人类的五感，因此非常适合将经验最大化。” 食品既不贵又容易接触到等，在SNS上传“认证照”也有引领潮流的一面。仁荷大学消费者学系教授李恩熙表示：“食物与时尚不同，每天也能消费多次，而且价格相对低廉，大众接近性较高”，“从MZ一代消费者的立场来看，食物在SNS上拍照上传也很不错，因此趋势传播很快是特点。”

한국어