层出不穷的贷款难民，不要让他们被逼向非法私债. October. 02, 2021 07:13. . 随着政府勒紧家庭贷款，“贷款难民”层出不穷。随着金融圈减少公寓中期款和租金贷款，平民们被逼不得不使用高利贷。随着银行门槛的提高，需求涌向第二金融圈，政府向第二金融圈施压后，又涌向私贷公司，出现了“气球效应”。政府决定在本月内追加出台贷款抑制方案。加大了非法私债损失剧增的可能性。 韩国土地住宅公社最近在仁川黔丹公共商品房入住者募集公告中表示：“如果不能进行集体贷款中期款，就必须以纯购房户资格缴纳中期款。”也就是说，在中期款贷款受阻的情况下，让入住者自己去搞到现金。好不容易得到公共住宅供应的平民怎么能够突然从哪里搞到几亿韩元呢？ NH农协银行从8月底开始暂时中断了集体贷款和租赁贷款，其余银行也从9月29日开始接连减少贷款限度。金融委员会开始对第二金融圈施加压力后，储蓄银行和信用卡公司也在缩小贷款限度。就连贷款企业也加强了审查，据说每10人中只有1人得到贷款。平民们面临着被排除在制度圈金融之外的处境。 据悉，作为追加家庭负债对策，政府正在讨论增加租赁贷款的方案。根据这一方案，住宅金融公社减少租赁贷款保证比率，在计算总负债本金和利息偿还比率（DSR）时包括租赁贷款。如果这样，租房的部分平民有可能被逼向私债。京畿道公正特别司法警察团7月中旬对非法高利贷进行了调查，结果发现有收取年利率3000%以上的案例。 国家债务增加1000万亿韩元以上的政府勒紧平民的居住和生活资金，这是前后矛盾的。虽然需要减少家庭负债，但不能把负担集中在平民身上。政府应该重新制定详细的贷款标准，为借贷实际需要的资金打开活路。对利用资金不足机会非法放高利贷者的管制，也不能掉以轻心。

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