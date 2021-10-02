难得闪光的孙兴慜-凯恩组合，孙兴慜贡献助攻，凯恩上演帽子戏法. October. 02, 2021 07:15. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孙兴慜(托特纳姆热刺)在本赛季首次贡献助攻，为球队的大胜助一臂之力。 特纳姆热刺队在1日在英国伦敦进行的2021∼2022赛季欧洲足球联盟(UEFA)欧协杯小组赛G小组第二轮与穆拉队(斯洛文尼亚)的比赛中，以5比1大胜对手。孙兴慜在下半场第15分钟替补上场，并奉献一次助攻。包括英格兰足球超级联赛(EPL)3粒进球在内，孙兴慜本赛季已贡献4个攻击点(进球+助攻)。本场比赛之后，热刺队以1胜1平(积4分)的成绩上升至G组头名位置。 热刺队主教练努诺•桑托在3日与阿斯顿维拉队的英超联赛比赛之前，为了保留主要球员的体力，并没有让孙兴慜和凯恩等球员首发出场。热刺队在上半场第4分钟和第8分钟，分别凭借德利•阿里的点球破门和洛塞尔索的进球，在半场结束之后以2比0领先对手。但是球队在下半场第8分钟被对方球员扎克•科斯追回一球后，桑斯主教练派上了孙兴慜和凯恩、卢卡斯•莫拉等球队的核心选手，毕其功于一役。 凯恩在下半场第23分钟、第31分钟、第42分钟接连攻入三粒进球，上演了帽子戏法。孙兴慜在左路突破后送出的传球，帮助凯恩攻入了本场个人第2粒进球。这是去年赛季在英超联赛相互合作攻入14球的孙兴慜和凯恩本赛季合作取得的首粒进球。在本赛季英超联赛中还没有打开进球账户的凯恩，凭借着当天的进球盛宴，能否迎来反弹的契机，备受关注。人们十分关心在英超联赛中已遭遇3连败，深陷泥潭的热刺队的气氛能否恢复。对此，桑斯主教练表示：“孙兴慜等三名球员同时上场，效果十分不错。给球队注入了很大的动力。”

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