金与正晋升朝鲜国务委员，似乎全面掌管对韩对美谈判. October. 01, 2021 07:28. by 崔智善 aurinko@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩的妹妹、劳动党中央副部长金与正进入朝鲜权力核心——国务委员会成了委员。有预测认为，金与正将巩固“二把手”的地位，全面参与今后对韩、对美谈判。 《劳动新闻》30日报道说，前一天在平壤万寿台议事堂举行的最高人民会议第十四届五次会议上，“代议员金与正被补选为国务委员会委员”。国务委员会是朝鲜最高政策领导机关，负责指导整个国家的事业、任命或罢免重要干部、批准和废除与外国签订的重要条约等整个国政。由包括委员长金正恩在内的15名以内的权力核心精英组成。 专家们认为，通过此次晋升，金与正获得了符合“二把手”的地位，其对外作用将进一步加强。此前，金与正在今年1月举行的第八次劳动党代表大会上被排除在党政治局候补委员之外，从党第一副部长降为副部长。但韩国情报部门评价说：“全权负责对韩、对美业务的金与正的地位没有改变。她是实质性的二号人物。” 随着金与正成为国务委员，朝鲜有可能更换现有外交渠道，强力推进“通南排美”战略。韩国世宗研究所研究中心主任张成长表示：“美国通、朝鲜外务省副相崔善姬没有成为国务委员，深度介入对韩政策的金与正当选国务委员”，“金与正拥有部长级官员国务委员的职务，可以与韩国统一部长或美国国务卿当直接对手。” 金正恩的亲信、党中央书记赵勇元和军方排名第一的朴正天也在此次最高人民会议上成为国务委员。

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