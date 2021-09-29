第100场F1分站赛胜利，汉密尔顿达成“皇帝”舒马赫都没能取得的成就. September. 29, 2021 07:20. by 金培中 wanted@donga.com. 来自英国的世界级车手路易斯•汉密尔顿(36岁•梅赛德斯)在世界一级方程式锦标赛(F1)历史上首次实现了个人职业生涯第100胜。 27日，在俄罗斯克拉斯诺达尔克雷的索契奥托德罗姆赛道(每圈5.848公里，53圈)举行的2021俄罗斯大奖赛决赛中，汉密尔顿以1小时30分41秒001的成绩率先冲过终点。他克服了从不利于起跑的“偶数”4号网格出发的不利因素，将与排名第二的马克斯•维斯塔潘(24岁•荷兰)的差距拉大到53秒271，得到了“安全车信号”(结束所有圈数，宣告比赛结束的信号)。 2007年通过澳大利亚大奖赛首次进入F1的汉密尔顿在去年10月的葡萄牙大奖赛上实现了个人92胜，超过了“皇帝”迈克尔•舒马赫(52岁•德国•91胜)。一个月后，他获得土耳其大奖赛冠军，职业生涯第7次(2008年、2014年至2015年、2017年至2020年)夺得赛季总冠军，与该领域最多冠军纪录保持者舒马赫并驾齐驱。 通过此次大赛的冠军，将赛季排名积分提高到246.5分的汉密尔顿力压维斯塔潘(244.5分)，登上赛季排名第1位，挑战F1历史上首位夺得8个总冠军的车手。 舒马赫退役后一直等待新明星登场的F1也高兴地迎来了“汉密尔顿时代”。在意味着起跑线最前排的“杆位位置”方面，汉密尔顿也创下了唯一的100次以上(101次)的记录。 创造大记录后，汉密尔顿在自己的推特上写道：“很难表达与热情团结在一起的人们书写历史的感情。我们是只能夺冠的冠军。”

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