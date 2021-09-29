SK Innovation和福特将共同投资13万亿韩元，建立美国最大的电动汽车-电池工厂. September. 29, 2021 07:20. by 郭道荣记者、洪锡浩记者 now@donga.com,will@donga.com. 美国第二大整车企业福特和SK Innovation为了建设美国国内最大规模的电动汽车、电池工厂园区，将投资114亿美元(约13.5万亿韩元)。这是世界上第一个制造汽车大量生产系统的企业福特118年历史上最大规模的投资。如果此次投资结束，SK innovation将在美国国内的电池生产中占据首位。 28日(当地时间)，两家公司分别在美国田纳西州和肯塔基州举行了电动汽车组装工厂及电池生产基地发表活动，公开了大规模投资计划。 两家公司计划通过合作公司“Blue Oval SK”建立3家电池工厂。另外，福特还将建立一家电动汽车组装工厂。两家公司将分别向电池工厂投资44.5亿美元，福特将向组装工厂投资25亿美元。工厂将从2025年开始启动。 此次投资是福特历史上规模最大的一次。这也是在美国进行的电池工厂投资中规模最大的一次。总投资金额中78%集中在电池上。如果说内燃机时代的核心是发动机，那么电动汽车时代的核心是电池，而这一领域将由与韩国企业合作的企业负责。 预计，Blue Oval SK在美国国内的总电池生产能力将达到129GWh(千兆瓦时)。该数字相当于每年生产215万辆搭载60千瓦时电池的电动汽车。这一水平是今年5月两家公司在韩美首脑会谈之前发表的60GWh的2倍多。 将建在田纳西州的电动汽车、电池生产园区的规模是100多年前在密歇根州底特律建设的福特的象征—河伯鲁吉工厂园区的3倍。福特北美法人首席运营官(COO)丽莎•德雷克在接受《路透社》采访时表示：“此次投资将成为开始转向电动汽车的转折点。”

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