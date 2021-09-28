CJ ENM参与制作的音乐剧《红磨坊》包揽托尼奖10个奖项. September. 28, 2021 07:21. by 金基润记者 pep@donga.com. CJ ENM作为全球共同制作人参与的音乐剧《红磨坊Moulin Rouge》(照片)在第74届托尼奖(Tony Award)中包揽了包括最佳作品奖在内的共10个奖项。拥有演艺界最高权威的托尼奖与奥斯卡奖、艾美奖、格莱美奖一起被选为美国娱乐业界的4大颁奖典礼之一。 受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，该颁奖典礼被推迟了1年左右。26日(当地时间)，在美国纽约百老汇冬季花园影院举行的颁奖仪式上，《红磨坊》获得了今年音乐剧领域13个部门中10个部门的奖杯。包括最佳作品奖在内，还有导演、编舞、编曲、男主角、男配角、舞台设计、音响设计、照明设计、服装设计等部门。CJ ENM作为全球制作人参与并获得托尼奖是继2013年的音乐剧《长靴皇后Kinky Boots》之后的第二次。 《红磨坊》是一部点唱机音乐剧，讲述了1890年法国巴黎俱乐部“红磨坊”的一位歌手和年轻作曲家的爱情故事。以同名电影为原作，加上麦当娜、埃尔顿•约翰、碧昂斯、Lady Gaga、阿黛尔、莉安娜等世界级流行明星的歌曲，大众性和作品性得到了很高的评价。2019年7月在纽约正式拉开帷幕的《红磨坊》因新冠肺炎疫情百老汇剧院长期关闭而中断了演出，从24日开始重启演出。 《红磨坊》在托尼奖之前席卷了剧评人奖(Drama Desk Awards)、纽约外围剧评奖(Outer Critics Circle Awards)等主要颁奖典礼，受到了很大的期待。

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