金与正称“不要浪费时间”……不要再揣摩猜测，出来对话吧. September. 27, 2021 07:24. . 朝鲜国务委员长金正恩的妹妹金与正25日在谈话中表示：“韩朝没有必要互相找茬、打口水仗、浪费时间。”虽然附加了条件，她对发表终战宣言和第四次韩朝首脑会谈等表明了积极的立场。文在寅总统在联合国大会上提议宣布战争结束，在三天后的前一天，她表示：“这是一个有趣的提议，也是一个很好的想法。” 事实上，文在寅总统的联合国提议发表终战宣言是继去年之后的第二次，内容也没有太大变化。但是，朝鲜似乎等待已久，此次又推出金与正，连续两天发出柔和的信息。朝鲜的突变很有可能是因为内部情况。由于对朝制裁和针对新冠疫情的封锁，其严重的经济困难已经很难再坚持下去。作为不得已之计，朝鲜想通过对话寻求出路。 金与正提出了重启对话的先决条件。对于朝鲜增强武力，她要求不要提出与韩美不同的双重标准，并添加了取消敌对政策和相互尊重等条件。但是，韩美在同朝鲜对话之前几乎不可能满足这些要求。最终，朝鲜还是考虑重启对话，试图得到最大限度的让步。金与正向文在寅政府表示：“希望出现明显的实践。”这是希望从美国得到进一步让步的“通南通美”牌。似乎是在距离明年北京冬奥会还有5个月的情况下，再次提出了平昌冬奥会时使用的方法。 为了引导对话，不能出现制裁战线崩溃的失误。但如果单方面逼迫朝鲜，就很难找到对话的入口，这是一个两难的境地。韩美应该就对朝政策进行更加紧密的协调，寻找方案。朝鲜也应该不再就重启对话问题揣摩猜测。对话越推迟，遭受巨大痛苦的就是朝鲜。

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