新精英的条件. September. 27, 2021 07:24. . “在切割天然冰块销售的企业中，没有一家企业转向制冰工厂事业。之后通过持续的革新，出现了可以在家庭中制造冰块的冰箱。”—彼得•费利克斯•格日瓦奇《新精英》中 在谷歌负责人才开发的彼得•费利克斯•格日瓦奇的书《新精英》中，首先提出了“现在准备好被炒鱿鱼了吗？”当今时代，无数职业不知道什么时候就会突然消失了。人工智能(AI)成为现实，出现完全不同的技术，以前的商业受到致命打击的破坏性革新每天都在发生。 他所说的“新精英”是了解未来、从无到创造新价值的人，过着比起智能、服从、勤勉，更重视热情、创造性、以身作则的生活。他主张，现在应该超越一个公司的职员这一概念，成为巨大的存在。也就是说，有必要与以开放关系认识的人联合起来，“通过自下而上(bottom-up)解决国家和企业无法改变的社会问题”。 开放的人际关系是通过对他人的关怀而结成的。他说，作为新精英的条件，应该抛弃贪欲，学会替他人着想。比起社会地位，更应该追求影响力、社会贡献。“按照他的教诲，大幅提高年轻职员的工资，让他们自己决定。千万不要害怕失败。”也许正是因为如此，公司才运营得稳定。 这是一个集体智慧越来越重要的时代。在出版界，志同道合的人经常登陆云端一起写书。人与人、事物和事物、人与事物连接的超连接时代正在展开。在这样的时代，一味追求自身收益是走向灭亡的道路。要帮助年轻一代尽情地“闯祸”。这就是我辈、成年一代的生存之道。

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