Celltrion向美国国防部提供新冠病毒诊断设备. September. 24, 2021 08:45. by 金聖模 mo@donga.com. 国内生物企业Celltrion将向美国国防部提供最高达7382亿韩元的新冠病毒抗原快速诊断设备。 Celltrion公司23日表示，将通过美国子公司Celltrion USA向美国国内供应与体外诊断专门企业Humasis共同开发的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)抗原快速诊断设备“DiaTrust”。Celltrion最快将从下月1日开始，向军队设施、疗养院、地区检查所、主要设施等美国2.5万个指定调配处提供抗原快速诊断设备。合同期限到明年9月16日，合同金额最多可以增加到7382亿韩元。 此次供应是Celltrion USA在美国国防部下属采购厅进行的采购项目中投标后进行的。Celltrion在适用“美国产优先购买法(Buy American Act)”的情况下获得了合同，意义重大。公司方面解释说：“意思是说，由于是美国企业的产品或美国国内生产的产品，这一点加分了，所以在不利的情况下促成了合同。”

한국어