郑义溶：“中国采取攻势外交是理所当然的”……在美国发表维护中国的言论引发争议. September. 24, 2021 08:45. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、崔智善记者 lightee@donga.com、aurinko@donga.com. 韩国外交部长郑义溶当地时间22日把美国、韩国、日本、澳大利亚等盟国为对抗中国而成立的联盟定义为“冷战思维”。他就在美国受到抨击的中国的“进攻性（assertive）外交”表示：“这对中国来说是理所当然的事情。”在美国拜登政府全面推行牵制中国政策的情况下，韩国的外交首长在美国做出了似乎维护中国的发言，引发了争议。 为出席联合国大会而正在美国访问的郑义溶当天出席纽约智库美国外交协会邀请的座谈中，就主持人“你是否认为近年来中国越来越变得具有进攻性”的提问表示：“那是理所当然的（only natural）”，“中国在经济上变得更强，现在已经不是20年前的中国。”他表示：“中国希望在外交政策中反映自己拥有的东西是很自然的事情。不知道能否将其称为进攻性。”他还表示：“中国希望作为国际社会的一员反映自己的声音。我们应该倾听他们想对我们说的话。” 主持人、美国有线电视新闻网主播法里德·扎卡里亚似乎在说明印度太平洋地区的外交地形时要把美国、韩国、日本、澳大利亚区分为对抗中国的一个联盟，郑义溶对此表示：“那就是正如中国人们所说的冷战思维（the mentality of cold war）。”郑义溶就加入美国在印度太平洋地区作为牵制中国的主要联合体的“四方机制”（quad）的提问表示，“不觉得有必须加入的紧急必要性”，并认为“并不认为必须在美中两国应选一方。”

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