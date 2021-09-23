韩国企业横扫 “IDEA”设计奖. September. 23, 2021 09:10. by 李建赫 gun@donga.com. 在世界三大设计奖之一的“IDEA”中，三星电子、LG电子、现代汽车、Naver等韩国代表性企业贡献出了多个获奖作品 IDEA是美国产业设计协会(IDSA)从1980年开始主管的奖项，在△家庭 △汽车及运输 △设计战略 △品牌等21个领域，以设计革新、使用者经验、社会责任等为标准选定获奖作品。 韩国企业获得了最高等级的3个“金奖”。LG电子的无线显示器“Standby Me”成功获得了家庭部门奖项；现代汽车电动汽车“IONIQ 5”成功获得了汽车及运输部门奖项；Naver人工智能(AI)基础智能机器“Clova Lamp”成功获得了儿童产品部门奖项。LG电子Standby Me通过无线可移动的功能和织物收尾的背面，既可以作为家电产品，也可以作为装饰品使用。Standby Me在今年的“IF设计奖”、“红点设计奖”中也获得了本赏，包揽了世界三大设计奖。LG电子包括Standby Me在内，洗衣机“LG WashTower”等10种产品获奖。 现代汽车IONIQ 5的特点是采用几何学图案固有的参数像素，通过此次获奖再次证明了其全球设计竞争力。车载应用程序(APP)“现代Bluelink APP”“捷恩斯信息娱乐系统”也在数字互动领域获得了相当于获奖的“最终名单”。三星电子在IDEA上获得了7个银奖、3个铜奖、38个最终名单等共48个奖项。获得银奖的有空气净化器“Bespoke Cube Air”、无线吸尘器“Bespoke Slim”、高端电视“Neo量子点发光二极管(QLED) 8K”等。

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