梵高29岁时画的铅笔素描画时隔100年后公开. September. 18, 2021 07:23. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 荷兰后期印象主义画家文森特•梵高(1853~1890年)的素描作品首次被公开。据BBC等媒体报道,位于荷兰阿姆斯特丹的梵高美术馆16日(当地时间)展示了梵高29岁时用铅笔画的《Study for Worn Out》(照片)。该作品描绘了梵高1882年11月在荷兰海牙生活时住在隔壁的工人出身的老人。作品中的老人似乎生活压力很大,斜坐在椅子上,用握拳的手支撑着脸。 梵高在1878年从神学院退学后,放弃了神职人员的身份,从1880年开始在弟弟特奥•梵高的提议下走上了画家的道路。《Study for Worn Out》是他转职成为画家的第2年为提高素描能力而创作的作品之一。有分析认为,这是梵高的名著《哭泣的老人》(1890年)的初期形态。 荷兰美术收藏家亨克•布雷默1910年购买该作品后,没有对外公开,而是传给了子孙们。最近后代们委托梵高美术馆进行真品鉴定,分析结果显示是梵高未公开的作品。到明年1月2日为止,该作品在梵高美术馆展出后,将归还收藏者。

