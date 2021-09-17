美国“体操传奇”拜尔斯：“为什么放任主治医生的性虐待？”. September. 17, 2021 07:42. by 金東昱 creating@donga.com. 美国女子体操“活着的传奇”西蒙•拜尔斯(24岁)不停地流眼泪。15日，在美国华盛顿联邦议会大厦举行的美国参议院听证会上，她和美国体操代表队的队友们站在一起。这是针对曾在美国女子体操国家队效力20多年间对国家队选手和密歇根州立大学选手等超过330人长期实施性暴力，目前正在服刑的国家队主治医生拉里•纳萨尔的联邦调查局(FBI)和法务部调查的问题点作证的场合。 2016里约奥运会四冠王拜尔斯也是受害者之一。拜尔斯说：“我想谴责放任纳萨尔犯下性虐待的系统。”这是对联邦调查局事先知道纳萨尔正在实施性虐待，但没有采取特别措施的批评。拜尔斯说：“联邦调查局似乎对我们的问题视而不见。现在必须让他们知道，如果捕食者伤害孩子们，后果将十分严重。我受够了。” 法务部7月公开的调查记录显示，对纳萨尔的首次调查始于2015年7月，但对几种犯罪行为推迟了程序。随着联邦调查无法顺利进行，纳萨尔对70名以上选手的追加犯罪接连不断。拜尔斯要求对涉事的联邦调查局人员和司法部人员进行起诉。 与拜尔斯一起，麦凯拉•莫罗尼、阿里•雷兹曼、麦吉•尼科尔斯等其他3名美国代表出身的女子体操选手用激昂的语调表示：“不能再犯这样的罪行”，亲自作证纳赛尔的犯罪对她们的人生产生的持续伤害。 FBI局长克里斯托弗•雷表示：“这是不可饶恕的事情，我道歉。今后不会让这样的事情再发生。”

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