罚酒游戏. September. 15, 2021 07:32. . 这是一个诗人在28岁生日时发生的事情。他去看了新认识的4个朋友在首尔后巷咖啡厅的演出，然后和他们一起回到了弟弟的公寓。所有人都醉醺醺的时候，有人说要玩游戏。诗人说，“我从未玩过”，提议玩罚酒游戏。其规则是，每个人轮流说没有做过的事情，而有过这种情况的人要喝罚酒。这种游戏通常以可笑的故事开始，但后来演变成大实话、有时甚至是荤故事。因为是不熟悉的游戏，所以他想做个示范，但被人抢先了。“我从来没有想过自杀。”那个人说着，举起酒杯一口气喝了下去。但是所有人都要喝罚酒。谁都曾想过自杀。为了笑而开始的游戏瞬间揭露了隐藏在他们体内的伤痛和痛苦。 这是韩裔美国诗人凯西·朴红在普利策奖候选作品《小众感情》（Minor feelings）的随笔集末尾回忆的自己年轻时的故事。他之所以讲述在韩国发生的事情，是为了强调生活在任何地方都一样疲惫。必须按照白人创造的人种框架生活的亚裔美国人，在彷徨、苦恼、绝望中生活的韩国年轻人。在任何地方都能确认的生活的疲惫。 这又岂止是年轻人的事。不论年龄大小，谁都有过与死亡相关的想法。活下去的意志战胜了死的意志，惊险地活下来的人也许比想象的要多。诗人写文章是为了拥抱那些人，也为了从他们那里得到拥抱。因为自己也有过冲动。这就是读者的心被他的个人故事所打动的原因。从他人的伤痛中回顾自己的伤痛。可以说伤口会将彼此绑在一起。 文学评论家、全北大学客座教授

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