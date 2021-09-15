Kakao最终决定放弃“胡同商圈事业”. September. 15, 2021 07:33. by 池民九记者 warum@donga.com. 在事业扩张过程中，因侵害胡同商圈而备受争议的Kakao决定撤出部分事业，成立支援小工商业者的基金。 Kakao14日表示：“通过主要子公司代表聚集的全体会议，决定强化社会责任”，并公开了包含上述内容的发表文。Kakao决定，以信息技术(IT)的革新和能够增加用户福利的领域为中心展开事业。对曾引发侵害胡同商圈争议的事业等，将讨论整理及撤回子公司的方案。 Kakao Mobility将全面废除旨在提高用户的出租车调配概率而引入的收费服务“智能呼叫”。此外还决定从鲜花、零食配送中介事业中撤出。对于美容院、美甲店预约平台Kakao Hairshop，也将以处理子公司持有的股份的方式退出。 与此同时，Kakao决定，在今后5年内与子公司一起组成3000亿韩元规模的相生基金，支援小工商业者、出租车、代理司机等。引发违反“金产分离”规定争议的k-cube控股公司表示，计划将其转换为专注于创造未来教育或人才培养等社会价值的企业。 Kakao创始人兼理事会主席金范洙在当天的发表文中表示：“最近的指责是社会(对Kakao)敲响的强有力的警钟”，“现在需要果断放弃过去10年间追求的增长方式，为履行社会责任的增长做出根本性的变化。”

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