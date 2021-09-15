依靠风力发电的英国，停止刮风后，电费暴涨7倍. September. 15, 2021 07:33. by 李恩澤 nabi@donga.com. 英国的电力生产有25%依靠风力发电，最近由于没有风，发电量减少，电费在1年内上涨了7倍。英国风力发电站停止运行的影响扩散到与英国电力网相连的欧洲各国，德国等地的电费也迅速上涨。 据美国《华尔街日报》13日报道，8日英国的批发电费为每一千度电331.66欧元（约45.9万韩元）。一个月前的8月9日为132.20欧元（约18.3万韩元），一年前的去年9月8日则是46.97欧元（约6.5万韩元）。《华尔街日报》报道说，与英国连接电力网的法国、荷兰、德国的电费也迅速上涨。 英国《泰晤士报》11日报道说：“风一停，就刮起了能量风暴。”最近，英国全境持续着炎热、不刮风的盛夏般的天气。由于大气流动停滞，设置在海岸的风力发电机的涡轮停止，导致电力供应出现了问题。以去年为准，英国总发电量的42%依赖于风力、太阳能等新再生能源。天然气占34%，原子能占17%，剩下的是煤炭等。 专家们指出，如果过分依赖新再生能源，能源供需可能会出现严重问题。英国能源数据企业ICIS的经济学家斯特凡·康斯坦丁诺夫表示：“如果在电力需求达到顶点的冬天发生这种事情，问题就会很大。”《泰晤士报》报道说：“为了弥补电量不足，重新启动了天然气、煤炭发电站。因碳排放限制规定而回避的煤炭发电也再次受到关注。” 去年，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，到2030年将风力发电容量增加到现在的4倍。目前，英国正在运营可以生产10G瓦电力的海上风力发电设施。《泰晤士报》报道说：“国民将接受今年冬天令人震惊的电费账单。整个能源领域的担忧都在增大。”

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