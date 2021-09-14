“仓促发掘的痛苦…通过科学分析取得的新成果真是万幸”. September. 14, 2021 07:53. by 庆州=金尚云记者•李基旭记者 sukim@donga.com,. “1973年挖掘天马冢时，2年前在武宁王陵的急于求成(仓促发掘)还深深印在我的脑海里。” 13日，在国立公州博物馆见到的前国立中央博物馆馆长池建吉(照片)表示，“由于意外的完整墓(未被盗掘的坟墓)的发现，所有调查人员都精神恍惚”，回顾了武宁王陵当时的发掘情况。也就是说，以在两天内整理数千件文物的武宁王陵发掘工作为反面教材，2年后挖掘天马冢时进行了系统的调查。1970年代国策发掘事业的先河天马冢发掘历时约1年。他说：“如果武宁王陵也进行正确挖掘，可能需要和天马冢一样长的时间。” 根据挖掘报告书等，1971年7月5日上午10时30分，在公州松山里古坟群排水渠施工过程中偶然发现了武宁王陵。两天后的7日上午开始挖掘，从第二天晚上10点开始收拾遗物。发掘团连夜将5000多件遗物运往部队，然后运往外部。这项工作于9日上午9时全部结束。这距离着手挖掘仅隔两天。因此，部分文物由于不知道准确的出土位置，很难查明其性质。从坟墓底部大量被扫出的众多金属装饰就是代表性例子。 池前馆长在武宁王陵发掘当时是文化遗产研究室(现国立文化遗产研究所)所属的28岁学艺研究师。曾是发掘团长兼国立博物馆馆长的金元龙教授是他的首尔大学考古学老师。他坦言：“虽然觉得有什么不对劲，但当时向天大的老师直言‘要仔细调查’并不容易。” 对武宁王陵发掘成果的解释目前仍在进行中。通过对整理好的文物的科学分析，正在揭示新的事实。他说：“从2001年开始对文物进行了精密调查，并发行了《新报告书》。幸运的是，能够多少弥补一些当时发掘过程中留下的遗憾。”接着，对于几年前的庆州月城发掘速度战争议，他强调“需要有条不紊地进行学术发掘的制度”。

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