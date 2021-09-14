拜登政府执政8个月，美国国会只批准两名大使. September. 14, 2021 07:54. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 据悉，美国拜登政府上台已过8个月，但到目前为止，通过国会最终批准的驻外大使只有2人。美国面临牵制中国、应对阿富汗撤军后的恐怖袭击等诸多需要与海外国家合作的课题，在这种情况下，外交职位空白时间的延长引发了华盛顿内外的担忧。 据新闻网站Axios12日报道，今年1月拜登政府上台后，参议院通过最终批准案的大使级人士有美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德和驻墨西哥大使肯·萨拉萨两人。同一时期，奥巴马政府有56人获得批准，乔治·W·布什政府有50人，唐纳德·特朗普政府有近20人通过了最终批准。等待参议院最终批准的大使等国务院高层人士提名人达60人。被提名为驻中国大使的尼克·伯恩斯和被提名为驻日本大使的拉姆·伊曼纽尔也包括在内。据非盈利团体“公务伙伴关系”分析，包括大使在内，需要参议院批准的外交安保领域高层职位，包括国务院、国防部、国土安全部等多达170个，目前其中只有26%得到了填补。 批准程序被推迟的最大原因是在野党共和党参议员泰德·克鲁兹的阻止。对俄强硬派克鲁兹要求对连接欧洲输油管的俄罗斯“北溪2”项目进行制裁，并将批准大使作为杠杆。最近，由于阿富汗撤军的后风暴，出现了意想不到的外交安保状况，因此批准工作被推到了次要位置。美国有线电视新闻网报道说：“提名者已经得到了超越党派的支持。不是提名者的资质问题，而是政治问题导致批准被推迟，这对拜登政府执行外交政策的速度产生了影响。” 驻韩国大使连提名人选都没有确定。据悉，韩裔驻阿尔巴尼亚大使尤里·金是有力候选人，但从一开始再次进入了遴选候选人的工作。考虑到此前的批准速度，美国驻韩大使可能要到明年上半年才能到首尔上任。

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