台风“灿都”或将在中秋休假前夕登陆济州岛. September. 13, 2021 07:40. by 宋慧美记者 1am@donga.com. 具有“非常强”威力的今年第14号台风“灿都(CHANTHU•柬埔寨的一种花名)”将直接影响韩半岛。特别是不能排除在中秋长假之前登陆的可能性，因此紧张气氛正在加剧。 据气象厅12日透露，截至当天下午3时，“灿都”正通过中国台湾台北东北方向约80公里的海域向北移动。灿都曾一度发展成为“超强力”水准的台风，后来有所减弱。但是中心气压为935hPa(百帕)，最大风速为每秒50米，仍是超强台风的威力。按照目前的预报，灿都将在中国上海附近停留至16日，然后急剧改变方向向东行进，前往韩国。预计17日下午将抵达济州西北方向约50公里的海上。 从12日下午开始受到台风间接影响的济州，到15日为止，最大降雨量将达500毫米以上。从14日开始，全南和庆南海岸也将有大雨。另外，从13日开始，济州和全南南海岸有时速35~50公里的强风，因此需要特别注意安全事故。 由于速度和路径尚有变动，直接影响韩半岛的时间可能会提前一两天或推迟。从目前来看，有可能经过南海或贯穿内陆，因此，中秋节长假前可能会发生重大灾害。但是气象厅预测，临近韩半岛时台风强度会比现在更弱。气象厅解释说：“像灿都一样非常强的台风停滞后东进的预想路线实属罕见”，“台风的行进路线和强度将于14日准确预报。”

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