还剩下6个月的大选……看不到可以放心托付5年的候选人和政策安保. September. 10, 2021 07:29. . 距离明年3月9日举行的第20届总统选举仅剩180天。5年前的这个时候，使朴槿惠政权垮台的崔顺实介入国政疑惑开始浮出水面。是弹劾后掌权的现任执政势力再度建立政权，还是向在野党交出政权，决战的时间已到。 目前的大选格局扑朔迷离，不亚于历届任何一次大选。据韩国盖洛普最近的调查结果显示，浮动层达32%，不少选民保留了判断。除了是否更迭政权之外，并没有明显的大型政策焦点，而且只有激烈的抹黑攻防战，但无论是执政党还是在野党，都看不到提出作为下届总统值得信赖的资质和蓝图的候选人。 可以说，最近的大韩民国整体上正处于难关。陷入中美霸权战争，忙于观察强国的心思。说是人均国民收入超过3万美元，已成为发达国家，但感受却截然不同。青年失业率达到历史最高值，房地产市场等民生现场到处难题遍布。但在国际经济秩序发生巨大变化的情况下，韩国经济没有出台能够持续增长的政策，而是“让所有国民都过上美好的生活”等不负责任、危险的民粹主义公约竞争泛滥。国库被认为是聚宝盆。也很难找到讨论国民年金、公务员年金改革等“未来”的候选人。考虑到眼前的选票，他们急着提出像样的“大给特给”公约，自然不敢想去支持谁。 文在寅政权在任期内一直陷入所谓的“清算积弊”的泥潭，经常进行分派国政，国民力量党也没有表现出脱胎换骨的面貌。哪一方首先打破敌对共生的框架走向未来，将成为此次大选的核心点。已经可以感受到超越地区和理念一代阶层的新时代、渴望新蓝图的民心动向。此次大选应该是选出能够正确认识大韩民国所面临的难关、聚集国家力量解决问题的最高领导人的选举。 目前，朝野双方都处于竞选局面。共同民主党计划在一个月后的10月10日最终选出大选候选人，但这预示着相当大的竞选后遗症。由于竞选规则问题和党内有力候选人的“唆使告发”疑惑等不利因素交织在一起，国民力量党在正式开始竞选之前就呈现出混乱的局面。 根据谁成为朝野最终候选人，大选格局将有所不同，因此，特定势力的选举工作可能会横行。朝野及各党的候选人应以“建立什么样的政权”的本质信息来一决胜负。选民们也应该在剩下的6个月里，通过各党决定候选人和正式选举，以“鹰眼”洞穿动摇选举格局的负面实体，鉴别下届总统的资质。有句话说：“所有国民都会选择符合自己眼界的政府。”展现我国国民高度的政治意识的时候即将到来。

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