朝鲜再次深夜举行阅兵式，没有展示洲际导弹，没有金正恩演讲. September. 10, 2021 07:31. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鲜在政权建立73周年的9日午夜举行了深夜阅兵式，但没有公开去年10月和今年1月推出的洲际弹道导弹、潜艇发射弹道导弹等战略武器。身穿西服观看阅兵式的朝鲜国务委员长金正恩也没有发表演讲。 朝鲜从当天零时起在平壤金日成广场举行了约1个小时的阅兵式。包括在下午6时开始的今年1月第八次劳动党大会纪念阅兵式和午夜开始的去年10月10日建党75周年纪念阅兵式在内，在不到一年的时间里接连举行了三次夜间阅兵式。与两个月前开始准备的前两次阅兵式不同，这次准备时间还不到一个月。 据悉，此次阅兵式有8000多名兵力参加，相当于1月份阅兵式规模的一半。拥有新型洲际导弹和潜射导弹、“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”、“朝鲜版埃ATACMS（KN-24）”改良型、超大型火箭炮等战略战术武器的正规军没有出席，取而代之的是相当于预备军的劳动赤卫队和相当于警察的社会安全武力所属兵力和武器。 随着在克服经济困难和恢复洪水灾害等方面投入正规战斗力，活动规模降至最低，相比对外展示武力，此次阅兵式更倾向于内部团结活动。 当天报道阅兵式的《劳动新闻》使用了“民间及安全武力阅兵式”的措辞。大部分是骑着摩托车和拖拉机的工农赤卫队机械化部队的122毫米多管火箭和“火鸟”反坦克导弹等威力相对较弱的常规武器。负责新冠疫情防控的紧急防疫、保健省纵队也参与其中。韩国政府消息人士表示：“参加的武器及装备规模也不到1月份阅兵式的一半。” 金正恩执政后第11次参加阅兵式，党中央政治局委员李一焕代替他发表演讲，强调了自力更生。演讲中也没有战略武器、对美、对韩相关信息。

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