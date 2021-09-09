失去双亲，把“人生”放在唱片里的小提琴手金应洙. September. 09, 2021 07:47. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 7日白天，在首尔瑞草洞波斯菊厅。中年小提琴手登台了。德沃夏克的《母亲教我的歌》从他的乐器中传了出来。在情绪高涨、旋律高奏之前，从充满激情的演奏者嘴里呜呜地叹了一口气。这是小提琴艺术家金应洙(汉阳大学教授，音)的新专辑《Das Leben (人生)》的发表现场。 与妻子钢琴家蔡文英一起演奏后，他说：“我想把我们的人生所经历的喜怒哀乐融入小提琴中。”“对我来说，唱片是生活的记录。这不是一个人的记录，而是为了留下能与人们产生共鸣的故事。” 2016年金应洙失去了父亲，去年失去了母亲。他表示想把生与死这一不可避免的主题收录在唱片中。他解释说，如果说2017年发行的专辑《憧憬》是他的“自传故事Volume 1”，那么这张专辑就是“Volume 2”。 虽然想将母亲喜爱的爱德华•艾尔加《爱的问候》作为第一首曲子加入其中，但第一顺位让给了描写人生喜怒哀乐的德沃夏克的《四首浪漫小品》。给他注入想成为小提琴家的动机的“帕拉迪斯作曲的《西西里舞曲》”(实际上也是小提琴演奏家德什金的曲子)也收录在专辑中。 作为演奏者，他的生活并不顺利。2004年与刚结婚的妻子一起参加西班牙玛丽亚•卡纳尔斯双人奏鸣曲单元也是因为生活费不足，急需奖金。虽然拿到了第一名、3000万韩元，但当年和2006年接连出现了面部麻痹现象。在梦想的舞台柏林爱乐乐团与柏林交响乐团合演后，他的职业生涯开始有所起色。预定于2006年在俄罗斯举行的14场巡回演奏也被迫取消。 他吐露说，自己2012年回国成为汉阳大学教授，也是因为父亲事业失败，需要照顾父母。收录在唱片中的维尔托德•卢托斯瓦夫斯基的《Subito》(在意大利语中有“突然”和“当时就”的意思)也包含了人生带来的无法预测的突然变故的意思。 他的小提琴演奏被评价为让人联想起20世纪初的传奇名人所具有的温暖的音色。他表示俄罗斯小提琴家大卫•奥伊斯特拉赫(1908~1974年)是自己的偶像。“在他的纪录片中，隔壁的少年说‘不分昼夜地练习，以为不睡觉呢’。我想过像他一样献身于艺术的人生。” 24日，在首尔艺术殿堂IBK Chamber Hall将举行唱片发行纪念演奏会。届时他将与生活和艺术的同路人妻子蔡文英的钢琴一起，为观众带来唱片中收录的作品、雅那切克小提琴奏鸣曲、莫扎特的《第21号奏鸣曲》等。 他说：“雅那切克小提琴奏鸣曲讲述了死亡，莫扎特的第21号奏鸣曲是他母亲去世后创作的作品。” “经历很多事情后，总是会想到‘结束’。我想做的最好的演奏是最后一次演奏。为此而练习。”

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