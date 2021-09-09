坎特利季后赛大发神威，球童米尼斯特拿到20多亿韩元奖金. September. 09, 2021 07:47. by 李憲宰 uni@donga.com. 6日落下帷幕的美国职业高尔夫(PGA)巡回赛季后赛最后一场比赛—巡回锦标赛被称为“金钱盛宴”。只有联邦快递杯积分排名前30名的选手参加的该大赛的总奖金高达6000万美元(约700亿韩元)。这一著名庆典的主人公是美国选手帕特里克•坎特利(29岁•世界排名第4位)。坎特利领先世界排名第1位的琼拉姆(西班牙)1杆夺得冠军，并获得了1500万美元(约175亿韩元)的巨额冠军奖金。 还有一个人也掉进了“钱囤子”。《今日美国》和《雅虎体育》等海外媒体9日介绍了坎特利的球童马特•米尼斯特(47岁)的“人生逆转”故事。 在PGA巡回赛上夺冠的选手，一般来说会把奖金的10%分给球童。米尼斯特在接受当地媒体采访时表示，“决定不公开拿到了多少钱”，但如果按10%计算，可以推测领取了150万美元(约17.5亿韩元)。《今日美国》报道说：“虽然无法知道准确的金额，但确实比普通人一生都能赚到的钱还要多。” 坎特利在上月30日结束的季后赛第2场比赛—宝马锦标赛上也夺得了冠军，当时的冠军奖金为171万美元(约20亿韩元)。米尼斯特仅两场大赛就赚取了约20亿韩元。 小时候曾是高尔夫选手的米尼斯特作为职业高尔夫选手没有获得成功。取而代之的是早早地开始了背着职业选手球具袋的球童生活。他从2012年开始担任裴相文(35岁)的球童，两人合作曾两次拿到PGA巡回赛冠军。 2017年米尼斯特与坎特利初次见面。当时因腰部手术休息了2年多的坎特利方面要求他先背球具袋，米尼斯特欣然接受了这一提议。此后，坎特利一路高歌猛进。从那年开始到此次巡回锦标赛，两人共6次一起捧起了冠军奖杯。仅冠军奖金就达3500万美元以上，因此，米尼斯特也赚到了350万美元以上。 米尼斯特在赛季鏖战正酣的8月初被确诊感染新型冠状病毒肺炎(COVID-19)，被迫离开球场2周左右。但是，在健康地重返赛场后，两人一起夺得了最重要的两项大赛的冠军。 米尼斯特称比自己小18岁的坎特利为“老板(Boss)”。坎特利则偶尔会叫他“老爹(Dad)”。坎特利说：“马特是让我感到舒服的人。可以一直依靠他。”

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