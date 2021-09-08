大给特给之后，经济副总理说“库房快空了”. September. 08, 2021 07:42. . 韩国主管经济的副总理洪楠基6日表示：“国库不是在堆积，而是在清空。”在国会预算决算特别委员会上，共同民主党议员高敏贞问道：“为什么把粮食堆在仓库里？”他作上了上述回答。由于盲目扩大财政，国家债务超过了1000万亿韩元，因此洪副总理的话是对的。但是，包括补充预算在内，编制了十次预算的财政负责人却像说别人的事情一样说出这样的话，真是够荒唐。政治圈认为粮食堆积在仓库里的看法，与现实相去甚远。 洪副总理4日迎来了就任1000天。这是最长寿的记录，但作为“仓库看守”的角色接近不及格。洪副总理在任期间，国家预算比政府上台时增加了50%。国家债务比率等与国家债务有关的统计大部分刷新了历史最高纪录。但在任期结束时，他居然说库房正在清空。这可能被认为想以“我警告过的”的方式逃避财政恶化责任的怯懦行为。 担心国库仅过一天，他昨天就改口说，“财政很坚实”。在执政党议员就前一天的发言表示不满，让他“不要让国民感到不安”后，他又换了说法。这不是他第一次说出自己的信念后又改口。在今年第二次补充预算讨论过程中，他反对向全体国民发放灾难补助，主张向收入后70%人群发放。但是被政治圈排挤后，又退缩到88%线。在之前四次发放灾难补助时，他也从来没有完全贯彻自己的信念。 洪副总理一方面说国家债务的增加速度很快，又明确表示改善财政健全性的时间点是2023年。他把责任推给了下届政府。当然，不能只怪洪副总理。执政党通过倾囊相助政策使国家债务剧增，这是事实。至今仍以“库房充足”的荒唐主张埋头于发钱的政治圈很难逃避责任。但是，面对这种民粹主义，守护国家仓库的人就是经济副总理。 大选在即，善心公约正在泛滥。大部分都是投入国家财政的现金性支援政策。必须看到，下届政权也很难期待财政健全性。洪副总理去年制定了作为控制国家债务装置的财政准则。虽然只是宽松的水平，却没能越过国会的门槛。他一有机会就主张实行财政准则，但也令人怀疑他是否有贯彻的决心。为了“最长寿”经济副总理不留下污名而工作的时间已所剩无几。

한국어