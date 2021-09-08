新冠疫情导致在家工作增加，餐桌趋于大型化. September. 08, 2021 07:44. by 李智允记者 leemail@donga.com. 在首尔市麻浦区生活的上班族李贤彬（26岁，女）（音）年初购买了四人用的圆桌和两把简易椅。平时凑合着吃饭的单人折叠式饭桌很久以前已被清理。李某说：“现在家里不再是下班后睡觉的地方，而是在家工作和和朋友交流的地方。现在需要像样的餐桌了。” 继新冠疫情暴发以来，消费者更换最多的家具是餐桌。本报对主要家具企业在新冠疫情前后3年的各品种销售增长率进行了调查，结果显示餐桌销售上涨幅度最大，大型化趋势也很明显。 对新冠疫情开始的2020年至2021年（以上半年为准）汉森的不同品种家具销量进行分析的结果显示，今年上半年餐桌销售额比去年同期增加了53%。其次是书房（40%）、床垫（20%）、沙发（12%）。对现代livart在科罗纳19发生以后（2020年1月~ 2021年6月）前一个时期销售较多的家具品种进行调查的结果也相似。包括餐桌在内的厨房家具自科罗纳19以后，每季度的销售额平均增加36%，在所有品种中显示出了最高的增长势头。 特别是餐桌的大型化趋势非常明显。据“现代生活艺术”透露，在厨房家具中，6人用餐桌的销售比疫情前增长25%，呈现出最高的增长率。现代生活艺术相关人士表示：“原本是用来搭配的6人餐桌成了主力商品，这是非常罕见的事情，一两人家庭选择四人餐桌，四人家庭选择六人餐桌等，都喜欢大餐桌。” 居住在首尔市瑞草区的郑某（62岁）最近入住重建后的公寓，也购买了八人用餐桌。郑某说：“两个儿子分了家，我和丈夫两个人一起生活，但可以共享兴趣爱好或一起做饭，家庭聚会也在家里举行，所以餐桌上坚持要大的。” 餐桌变大，是因为疫情下出现了在家吃饭、在家工作、家庭聚会等室内生活都以餐桌为中心的新变化。还出现了餐桌离开厨房一角，成为客厅“核心家具”的趋势。大学生金英贤（26岁）最近把餐桌搬到了客厅，把沙发挪到了另一边。金某说：“在家工作的父亲也经常来厨房找宽敞的餐桌，所以干脆换了地方。把餐桌放在舒适的客厅里，集中度很好，吃饭更香了。” 专家们认为，这种“餐桌的变化”反映了疫情之后完全不同的室内生活文化。仁荷大学消费者学科教授李银姬表示：“客厅原先以电视和沙发为中心的休息功能转移到了房间。现在客厅以餐桌为中心，成了工作、学习、兴趣生活等的复合空间。”祥明大学经济金融学院教授李俊荣表示：“家已经成为与家人、朋友一起度过时间的多层次空间，因此主要家具的大型化趋势还将持续。”

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