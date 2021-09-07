现代汽车：“从2035年开始，在欧洲地区将不再销售内燃机车…2045年实现碳中立”. September. 07, 2021 07:59. by 李建赫 gun@donga.com. 现代汽车公布了到2045年实现碳净排放量为“零”的碳中立的愿景。决定到2030年将电动汽车车型销售比重从2020年的3%提高到30%。 现代汽车6日(当地时间)在德国慕尼黑开幕的“IAA Mobility 2021”上发表了上述内容的环保战略。现代汽车社长张在勋通过视频表示：“包含了在为人类进步的蓝图下，为世界做正确的事情的意志。为了可持续的未来，将加快对环保和能源解决方案的投资。” 世界四大车展“IAA Mobility”此前在单数年以德国法兰克福车展的名义举行。从今年开始，举办地将改为慕尼黑，活动名称也为了整合整个未来移动出行产业，用移动出行代替了汽车展。 现代汽车决定把电动汽车车型的销售比重从2030年的30%提高到2040年的80%。在欧洲市场，到2035年将退出内燃机，且销售的所有车辆都由电池电动汽车和氢燃料电动汽车组成。到2040年，除欧洲以外，其他主要市场也将把所有销售车辆换成电动汽车车型。此前，现代汽车集团还推出了高级品牌捷恩斯(Genesis)从2030年开始销售的全部车辆都只用电动汽车来填补的计划。 现代汽车为了实现碳中立，计划培养氢燃料电动汽车的作用。目前唯一的氢燃料电动汽车休旅车(RV)阵容，计划到2025年为止，将加强到Nexo部分变更(小改款)车型、多功能车(MPV)、Staria级衍生车型、大型运动型多功能车(SUV)等3种。 普及氢燃料电池系统，扩大生产阶段没有温室气体排放的“绿色氢”生产等氢生态系统。到2040年，现代汽车工厂战略需求的90%将由可再生能源满足，到2045年达到100%。现代汽车捷克工厂计划从明年开始用可再生能源代替100%的电力。现代汽车通过官网公开了包含碳中立实践细节的《碳中立白皮书》。 现代汽车在IAA展示场公开了与美国自动驾驶专门公司“APTV”合作的“Motional”共同开发的IONIQ 5基础机器人出租车(自动驾驶出租车)实物。现代汽车集团计划以IAA为开端，恢复参加新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情以后中断的主要展示会的线下活动。

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