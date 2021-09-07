288克新生儿小建宇的奇迹. September. 07, 2021 07:59. by 李智允记者 asap@donga.com. “是出生后可以养大的孩子。生下来吧。” 怀孕24周的孕妇李绪恩（38岁，女）（音）今年3月31日收拾行李来到首尔峨山医院，听到医生这样说。这是她非常想听到的话。腹中的孩子“在子宫内生长迟缓”严重，在妈妈肚子里没有长大。去了好多医院，都说是“没有希望”。当时，李某每天都要到凌晨才哭着入睡，她听到首尔峨山医院教授郑镇勋教授说“把孩子生下来吧”时，一把抓住了他的手。 孩子本来不够成熟，要比正常怀孕晚5周左右。但第一次到峨山医院诊疗，就看到了希望。医疗人员注意到，孩子虽然很小，但手指却比周数更长。郑教授诊断：“能够长大，但由于营养供应不足，才那么小。” 4月4日，李某的儿子赵建宇通过剖腹产出生。24周6天后来到人世间的小建宇，体重288克，身长23.5厘米。重量是通常3公斤左右的其他婴儿的十分之一。 小建宇一出生就进了孵化器。医疗人员称小建宇为“八八儿（二）”。他们把小建宇出生时的体重“288”克倒过来起了这个爱称，是为了让他变得健康。小建宇在住院期间经历了心脏停跳、肠炎等，还和医疗人员一起克服了肺动脉高血压和早产儿视网膜病，出院之前还做了疝气手术。 9月3日，出生153天后，小建宇健康地出院了，出生4个月后才离开了孵化器。出院之前，他的体重超过了2公斤。主治医生、首尔峨山医院妇产科教授金爱兰表示：“小建宇很好地坚持了下来，度过了好几次难关。小婴儿们表现出了存活的希望，非常感谢。”小建宇是国内现存早产儿（不足400克的婴儿）中最小的婴儿。 小建宇能够生存，不仅是医疗人员，父母也付出了很大辛劳。母亲李某和父亲赵弼济（39岁）为了给小建宇送母乳，每周两次从故乡庆南咸安往返700公里。凌晨3时，赵某手握方向盘出发，李某在车内挤奶。因为新冠疫情的扩散，从小建宇出生到出院，父母也只见过他一次。 出院后，小建宇的特殊旅程也没有结束。他每天还要吃8次为早产儿进行特殊处理的牛奶，中间还要吃药。母亲李某说：“小建宇刚开始对我感到陌生，现在握紧手指喝牛奶。感谢创造奇迹的人们。”

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