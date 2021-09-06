海运费用暴涨……集装箱船订单创历史最高纪录. September. 06, 2021 07:32. by 李建赫 gun@donga.com. 数据显示，运输货物的集装箱船的订单量达到了今年的历史最高水平。今年以来，由于物流量增加，海上运费达到历史最高水平，船运公司为了确保船只，正在积极订购船只。 据英国造船海运市场分析机构“克拉克森研究公司”5日称，今年1月至8月全球集装箱船订单量为1507.1478万CGT（修正总吨位）。这是自1996年克拉克森研究公司开始进行相关统计以来的最大规模。这是去年同期（116.3164CGT）的12倍，超过了造船业景气期的2007年（1321.7003CGT）。 造船业界预测，随着船主增加集装箱船订单，以年度计算，这将成为历史上最大的订单量。随着经济复苏，物流量增加，各国主要港口的混乱度增加，目前一船难求。

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