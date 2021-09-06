包揽意大利布索尼国际钢琴比赛冠亚军的韩国人. September. 06, 2021 07:32. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 3日(当地时间)，在意大利波尔扎诺闭幕的第63届费卢西奥-布索尼国际钢琴比赛(Busoni Piano Competition)上，韩国人朴在洪(22岁)和金道贤(27岁)分别获得了第1、2名。朴在洪除获得第一名外，还包揽了室内乐特别奖、布索尼作品演奏奖、阿利切•塔塔罗蒂奖、键盘乐器Trust奖等4个特别奖。金道贤还获得了现代作品最佳演奏奖。第三位是奥地利选手卢卡斯•施特纳特。 布索尼国际钢琴比赛始于1949年，约尔格•德穆斯、马尔塔•阿格里奇、加里克•奥尔森等著名演奏家都曾该比赛中夺得冠军。作为韩国人，文智英在2015年首次夺冠，徐惠京(1980年)、李允秀(1997年)夺得不设冠军的第2名，赵惠贞(2001年)、元在妍(2017年)获得第2名，孙敏秀(1999年)、林东民(2001年)、金惠珍(2005年)获得第3名等。 今年的冠军朴在洪2014年以锦湖英才演奏会出道，首尔艺术高中毕业后以音乐系全体状元的身份进入韩国艺术综合学校，目前就读4年级。 获奖后，朴在洪在接受《东亚日报》电话采访时表示，“参赛者的水平很高，到最后都无法确定夺冠。”他表示，自2019年首次挑战该比赛并在正赛中被淘汰后，在2年的时间里进行了炽烈的准备。 他表示，“布索尼钢琴比赛的特点是评价管弦乐协奏、室内乐演奏等作为钢琴家的综合实力”，并接着说，“在室内乐竞演中演奏了《勃拉姆斯钢琴五重奏》，获得室内乐特别奖，并预感到了本奖的前几名。“ 朴在洪作为决胜曲选择了俄罗斯作曲家谢尔盖•拉赫玛尼诺夫的《第3号钢琴协奏曲》。这是一部仅演奏时间就需要约45分钟，动员各种技巧的作品。他说：“上小学时一听到这曲子就喜欢上了它。也有与管弦乐团合演的经验，所以选择起来比较容易。” 作为钢琴家，他被评价为“体型”出众。他说：“身高187厘米。得益于此，才有了在舞台上出现的存在感。手也很大，可以轻松地按到12哆(从哆至下一个八度发)。” 获得二等奖的金道贤在首尔大学就读期间前往美国，目前正在克利夫兰音乐学院进修专业演奏者课程。在此次决赛中，他选择了前苏联著名作曲家普罗科菲耶夫的《第二钢琴协奏曲》。他坦言：“比起不出错，我更想展示我的音乐，虽然失误很多，但还是取得了很好的结果。” 此次比赛的结果是，朴在洪在获得2.2万欧元(约3020万韩元)的冠军奖金和室内乐特别奖的同时，还获得了2023年与舒曼四重奏进行巡回演出的机会。金道贤将获得1万欧元(约1370万韩元)的亚军奖金。

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