6日开始可以申请灾难支援金…“第一周实施星期制”. September. 04, 2021 07:35. by 周愛眞 jaj@donga.com. 每人可从6日开始申请25万韩元的第5次灾难支援金(国民支援金)。如果在Naver、Kakao Talk应用程序(APP)进行事前申请，从5日开始就可以知道能否得到支援金。与去年发放的全民灾难支援金不同，需要个人单独申请。 企划财政部第一副部长李亿远3日在政府首尔大厦召开政策检查会议时表示：“计划从6日开始支付(启动程序)11万亿韩元规模的国民支援金。”例如，以职场加入者为准的4人家庭，在6月健康保险费本人负担金合计额低于31万韩元时，将获得100万韩元。单人家庭和双职工家庭将适用更加宽松的标准。去年财产税课税标准合计额超过9亿韩元或综合收入申报金融所得超过2000万韩元的家庭将无法得到支援。 如果想尽快知道是否能够获得支援金，就必须在Naver、Kakao Talk、Toss APP的“国民秘书”服务中申请事前通知。事前申请者将从5日上午开始接受是否属于支付对象的介绍。与去年不同，去年户主还收取了其他家人的部分，今年成年人必须按照个人情况进行申请。 从6日开始，只需在9家信用卡公司的网站和手机应用程序上查询是否属于支付对象，然后立即申请即可。花旗信用卡无法获得支援金。支援金可在申请第二天充值后直接使用。手机地区关爱商品券从6日开始必须在相关地方自治团体的“地区关爱商品券”网站或应用程序上申请。从13日开始，可以在管辖邑面洞居民中心直接领取纸张地区关爱商品券或预付卡。 第一周根据出生年月按星期制申请即可。出生年月的尾数是1和6的话，星期一申请，2和7星期二申请。申请截止日期为下月29日。

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