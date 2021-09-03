逃离阿富汗的库达达迪，圆了残奥会的梦想. September. 03, 2021 07:39. by 东京=黄圭仁记者 kini@donga.com·. “如今，我就这样笑着成为舞台上的主人公，而(折磨我的)你只能远远地仰望着我。” 正如阿富汗跆拳道代表扎基亚•库达达迪(23岁)所说的那样，她在聚光灯下进入了漆黑的赛场。大厅里响起了美国摇滚乐队“梦龙Imagine Dragons”演唱的《Thunder》。就像歌词一样，不仅是这场比赛，库达达迪似乎还成为了2020东京残奥会的主人公。 2日上午10时，在日本千叶县幕张国际会展中心B大厅举行了残奥会历史上的第一次跆拳道比赛。在本次大赛上首次成为残奥会正式项目的跆拳道首日首场比赛上，库达达迪就站了出来。当天，库达达迪比女子49公斤级16强赛的对手基约塔浑•伊扎科娃(23岁•乌兹别克斯坦)先被介绍出场。库达达迪成为继2004年参加雅典奥运会田径比赛的玛丽娜•卡琳(32岁)之后，阿富汗历史上第二位女子残奥运动员。 库达达迪原计划于上月16日离开阿富汗首都喀布尔抵达东京，但由于伊斯兰武装势力塔利班掌握政权，机场被迫关闭，因此，原以为无法参加残奥会。此后，在国际社会的帮助下，她经由法国巴黎成功抵达东京。 库达达迪通过脚踢技率先拿到第一分，在第1回合比赛中以5比6稍稍落后，展开了激烈角逐，但经过三回合的较量，最终以12比17败北。库达达迪在复活赛中也以34比48不敌维克托利亚•马尔丘克(31岁•乌克兰)，结束了本次大赛的征程。库达达迪的左臂患有先天性障碍，在后院或公园继续练习，梦想着参加残奥会的她，与胜负无关，当天终于实现了这个梦想。

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