美国得克萨斯州“禁止堕胎法”引起争议……性暴力怀孕也不例外. September. 03, 2021 07:40. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国得克萨斯州从1日开始实施实际上禁止堕胎的《限制堕胎法》。这是自1973年保障女性堕胎权的“罗伊诉韦德案判决”以后最强有力的法律，严格禁止堕胎，连包括因性暴力而怀孕等任何情况都不例外，因而引发了争议。美国总统拜登表示，“得克萨斯州法律侵害了宪法上的权利——堕胎权”，表现出了强烈的忧虑。 据美联社等媒体1日报道，今年5月得克萨斯州议会通过并由格雷格·阿博特州长签名的《心跳法案》从当天开始实施。其核心内容是，从怀孕6周起禁止女性堕胎。因为从6周开始，医疗人员可以断定胎儿有心跳，由此可以将其视为生命。阿博特当天表示：“从今天开始，所有心跳的胎儿都可以免受堕胎的蹂躏。” 问题是，很多情况下，即使怀孕6周，也很难知道自己是否怀孕。很多人分析说，将很难意识到怀孕事实的6周定为禁止时间，实际上是禁止堕胎。因为性暴力或乱伦而怀孕也不例外，因此有人评价说，实际上等于禁止所有堕胎。 虽然该法律争议如此之多，但也很难采取法律措施。得克萨斯州在实施该法律的同时，州政府退出了对非法堕胎的管制，让市民对非法堕胎提起诉讼。实施非法堕胎手术的医院和帮手，甚至将孕妇送到医院的出租车司机都将成为被起诉对象。在诉讼中获胜的市民将得到1万美元（约1160万韩元）的奖赏。州政府没有执行权限，因此很难向当局提起诉讼。 支持堕胎权的团体向美国联邦大法院申请了阻止得克萨斯州实施限制堕胎法的临时处理，但当天被大法院以5比4驳回。虽然临时处理申请被驳回，但争论《限制堕胎法》合法性的诉讼有望进行，今后该法律的效力有可能中断。目前，美国国内大部分州根据1973年的《罗伊诉韦德案判决》，只禁止怀孕22周至24周后堕胎。 拜登总统当天发表声明强调：“这一极端的得克萨斯州法律侵害了持续半个世纪左右的宪法上的权利，我们（联邦）政府将守护和保护在罗伊诉韦德案判决中确立的宪法上的权利。”

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