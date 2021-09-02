捷恩斯在美国IQS高级品牌中排名第二，现代汽车集团车级评价获奖数最多. September. 02, 2021 07:26. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车集团的3个整车品牌在美国新车质量调查(IQS)中都进入了前10名。 1日，据美国市场调查企业JD Power统计的今年IQS显示，在所有整车品牌中，起亚、捷恩斯、现代汽车分别排在第6位、第7位和第8位。从去年11月到今年2月，在美国购买新车的顾客在拿到车后3个月里经历的质量不满事例的统计结果显示，每100辆车中的不满件数会通过评分显示出来。 各品牌分数分别是起亚147分、捷恩斯148分、现代汽车149分。分数越低，说明质量满意度越高。调查项目达223个。 排在第一位的是获得128分的美国Stellantis旗下小皮卡品牌“RAM”。捷恩斯在只计算平均181分的高级品牌的评价中名列第2位。捷恩斯2017~2020年一直保持第一的位置，但今年却把头名位置让给了雷克萨斯(144分)。雷克萨斯比去年排名第二时低了15分。 另外，现代汽车集团在一同进行的JD Power车级评价中，捷恩斯G80、现代汽车雅绅特、起亚Soul和K3、狮跑、Telluride、嘉年华获得了车级最优秀品质奖。这是同一整车集团内获奖数最多的一次。

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