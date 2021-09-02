前国际原子能机构官员：“浓缩铀是朝核的核心，宁边钚是用于谈判的”. September. 02, 2021 07:28. by 军事记者尹相虎、华盛顿=常驻记者 李正恩 ysh1005@donga.com，lightee@donga.com. 就朝鲜重启宁边核设施5兆瓦核反应堆的动向，国际原子能机构前副总干事奥利·海诺宁当地时间8月31日在接受“美国之音”采访时表示：“朝鲜的钚生产是为了对美国施加压力，朝鲜生产核物质的核心是铀浓缩。” 他认为，通过启动宁边核反应堆和再处理设施的钚产量每年只有7∼8公斤，仅能制造一两枚核武器，因此无法从根本上改变战略均衡。海诺宁认为：“假设朝鲜逐渐提高宁边等地的铀浓缩设施活动，并部分使用于实验用轻水反应堆，到2020年底可能生产出约540公斤高浓缩铀。”他推测，朝鲜一年的高浓缩铀产量为150∼160公斤。这足以制造6枚铀核弹。 韩美情报部门认为，宁边和降仙等浓缩设施每年可以提取80∼100公斤高浓缩铀。虽然少于海诺宁的推测值，但仅在对朝实施怀柔政策的2018年至2020年，朝鲜就可能追加生产了240∼300公斤高浓缩铀，可以制造9∼12枚铀核弹。如果再加上据推测2017年朝鲜拥有的高浓缩铀（280公斤），目前其高浓缩铀库存量预计将达到520∼580公斤。 韩国军方一名有关人士表示：“国际原子能机构最近在年度报告中指出，降仙等地的浓缩设施目前仍在启动，因此，今年年底朝鲜的高浓缩铀拥有量将超过600公斤，四五年后将拥有1吨以上的核武器。”

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