1.3万亿韩元规模的冰毒走私案被揭发，可供1350万人同时吸食. September. 02, 2021 07:28. by 釜山=金华英记者 run@donga.com. 从墨西哥走私进口史上最大规模(1.3万亿韩元)的冰毒的毒贩被检察机关抓获。被揭发的冰毒可供1350万人同时吸食。 釜山地方检察厅反腐败、强力调查部1日表示，以涉嫌从墨西哥偷运404.23公斤冰毒(违反特定犯罪加重处罚等相关法律)对A某(35岁)进行了拘留起诉。 此次查获的冰毒数量在国内毒品走私史上规模最大。此前一次的最大规模是2018年被揭发的112公斤。 A某在2019年和去年7月先后两次从墨西哥进口了20个“螺旋齿轮(Helical Gear)”和904公斤冰毒。其中500公斤出口到澳大利亚，但随着5月被澳大利亚联邦警察揭发，真相浮出水面。螺旋齿轮是齿轮呈梳齿状扭曲的圆筒形齿轮，主要用于飞机和船舶的减速装置。 据悉，由于向澳大利亚出口困难，A某随时变更了国内保管场所。此次被揭发的毒品是通过湖泊出口后剩下的毒品，对于提前切断国内流通具有相当大的意义。 目前，警方正在追查滞留海外并指示A某犯罪的澳大利亚籍B某。检察机关认为，A某等国际毒品走私犯将韩国利用为向澳大利亚走私毒品的中转地。他们恶意利用了与从墨西哥直接向澳大利亚走私冰毒相比，经由韩国等第三国被管制的可能性相对较低这一点。 釜山地方检察厅相关人士表示：“从着手调查阶段开始，将与釜山海关和美国毒品厅(DEA)等合作，确保共犯的人身安全”，“为了从源头上切断多元化的毒品走私犯罪，将与相关机构进行合作。”

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