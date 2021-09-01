北纬38度：“卫星照片捕捉到，朝鲜宁边排放冷却水”. September. 01, 2021 07:24. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国专门报道朝鲜消息的媒体“北纬38度”当地时间8月30日表示：“25日通过卫星照片捕捉到了宁边核设施的5兆瓦核反应堆排放冷却水的情景。”国际原子能机构此前报告，“已经掌握了宁边5兆瓦核反应堆重新启动的迹象”，现在又出现了新的证据。 “北纬38度”报道说：“这是朝鲜似乎重启5兆瓦核反应堆的新证据。从上个月25日开始，可以观察到宁边核反应堆沿着连接附近九龙江的新水道排放冷却水。”报道还说：“冷却水排放是核反应堆启动的核心指标之一。此次活动是2018年春天以后首次显示核反应堆启动的征兆。”国际原子能机构8月27日发表了反映自去年9月起直至最近所掌握的朝鲜相关情况的的年度报告，报告中提到排放冷却水并表示：“这与重启5兆瓦核反应堆的迹象相一致。” “北纬38度”说：“（排放冷却水后）在核反应堆周边发现了车辆的动向。可能是为了维护核反应堆或启动其他核反应堆。”报道还说：“在过去几个月里一直在为5兆瓦核反应堆和实验用轻水反应堆建设水库，目前相关工作可能已经结束。” 国际原子能机构在报告中指出，朝鲜不仅启动核反应堆和放射化学实验室（再处理设施），还在宁边以外地区为制造核燃料高浓缩铀而进行铀浓缩。报告称，在平壤外围的降仙研究园区“出现了持续活动的迹象”。降仙是美国指认为朝鲜秘密铀浓缩设施的地方。该机构还表示，朝鲜正在平安北道平山的铀矿中“持续进行开采和选矿”。

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