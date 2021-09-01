美国彻底从阿富汗撤军，庆祝胜利的塔利班能否稳定统治？. September. 01, 2021 07:25. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 美国31日完成从“帝国墓场”阿富汗的撤军后，塔利班尽情享受胜利，正忙于组建新政府。但是，20年来一直进行战争的塔利班能否解决经济崩溃等问题并稳定统治阿富汗，众说纷纭。 据美联社报道，塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德8月31日宣布：“美军已离开喀布尔机场，我国获得了完全独立。”另一名塔利班发言人穆罕默德·纳伊姆表示：“阿富汗全部领土都在由塔利班控制。”哈卡尼网络领导人西拉朱丁·哈卡尼（48岁）的弟弟阿纳斯·哈卡尼在推特上写道：“美国和北约对阿富汗的20年占领今晚结束了。我们重新创造了历史。”美联社报道说，塔利班队员在黑暗中看着最后一架美军飞机离开机场，庆祝胜利，还放了烟花。 隐居的塔利班最高领导人阿洪扎达（60岁）预计不久后将全面登场，宣布新政府上台并掌握权力。“美国之音”援引塔利班高层负责人的话报道说，阿洪扎达在南部坎大哈指示西拉朱丁·哈卡尼和军事负责人穆罕默德·雅各布（31岁）制定内阁名单，预计不久将结束人选工作。穆贾希德不久前表示：“新内阁的组成将在一两周内结束。”副发言人比拉尔·卡里米表示：“阿洪扎达即将出现在大众面前。”塔利班表示要组成全面政府，它能否组成不仅包括主轴普什图族，也让塔吉克族、乌兹别克族等少数民族和旧军阀势力适当参与的政府，备受关注。 在美国离开的阿富汗，塔利班要解决的第一个问题是经济。在阿富汗政府预算中，美国等国的支援占80%，已全部中断，大部分在美国的阿富汗中央银行的外汇资产也被冻结。占国内生产总值（GDP） 43%的海外援助也大部分中断。在塔利班占领喀布尔的同时，货币价值暴跌，食品等物价暴涨。预计从9月份开始将出现粮食不足。塔利班在经济建设方面期待中国的帮助。据香港《南华早报》报道，塔利班发言人苏哈伊·沙欣8月31日表示：“伟大的邻国中国可以在阿富汗重建方面发挥建设性和积极作用。” 统治所需的人力资源也枯竭了。过去在政府机关工作过的人中，有相当一部分人因为害怕塔利班的报复而不上班，一直躲起来。据推算，塔利班队员约有10万人，虽然会开枪，但大部分都是文盲。目前还没有技术人员来运营美军离开的喀布尔机场。塔利班发言人纳伊姆31日表示：“喀布尔机场的运营需要技术支援。”据悉，原本落后的医疗系统随着国际机构有关负责人的离开，正在崩溃。 塔利班表示，希望得到国际社会的认可，并以伊斯兰律法为基础，赋予女性教育机会等尊重人权，但能否实现还是未知数。在此过程中，塔利班内部强硬派和稳健派之间的矛盾也将出现。塔利班有很多派系，而且在2015年领导层一直隐瞒前最高领导人穆罕默德·奥马尔死亡消息一事穿帮后，经历了派系之间的内讧。压制最近在喀布尔制造炸弹恐怖袭击的“伊斯兰国”，也是塔利班的课题。

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