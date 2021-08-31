日本自民党下任总裁支持率，河野排名第一，菅义伟位居第四. August. 31, 2021 07:33. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 决定下一任日本首相人选的自民党总裁选举即将在约一个月后的9月29日举行，现任行政改革担当大臣的河野太郎和自民党前干事长石破茂的普通选民支持率超过首相菅义伟。不过，在仅限于支持自民党的选民中，菅义伟的支持率占据第一位。 《日本经济新闻》27日至29日对1025名成年人实施了“适合担任自民党新总裁的人物”的调查，结果河野太郎获得16%的支持，居于首位。石破茂也获得了16%的支持率，但小数点之后落后，排名第二。不过，《日本经济新闻》没有公开两人的支持率差距。其后依次为前政务调查会长岸田文雄（13%）、菅义德（11%）、环境大臣小泉进次郎（9%）等。 在此次调查中，菅义伟内阁的支持率为34%，与一个月前相同。这是自去年9月菅义伟内阁上台以来持续两个月的最低值。据分析，这是受一直没有平息的新冠疫情扩散事态的影响。 在自民党支持层中，适合担任新总裁的人物中，菅义伟以20%居首位，其后依次为河野太郎（18%）、岸田文雄（14%）、前干事长石破茂（12%）和前首相安倍晋三（10%）。 自民党总裁由自民党所属国会议员和交纳2年以上党费的党员各383票、共766票决定。日本政治的派系政治盛行，议员票的去向取决于党内派系头目。有评价说，选民舆论调查对党员的投票产生相当大的影响。

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