照顾阿富汗婴儿的美国海军陆战队队员死于喀布尔恐袭事件. August. 30, 2021 07:27. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国国防部当地时间26日向媒体公开了在阿富汗首都喀布尔国际机场前发生的自杀式炸弹恐怖袭击中牺牲的美军的身份。包括《纽约时报》在内的美国媒体报道说，13名美军死亡者的平均年龄只有22岁。 曾负责海军陆战队维修的妮可·吉（23岁）在恐怖袭击发生一周前在“照片墙”上上传了自己在喀布尔机场抱着一个孩子照顾的照片。她还写道：“我爱我的工作。”她还在“照片墙”上上传了在机场护送想要逃离阿富汗的人和听到晋升为兵长消息后高兴的样子等。他的父亲理查德·赫拉拉告诉《华盛顿邮报》：“女儿去世前几天从阿富汗发来短信，说是正在帮助想要逃离塔利班的女性和儿童。”他说，吉虽然想成为航空管制员，但由于心律不齐，改行做了维修技师。吉最要好的美军同事马勒里·哈里森在脸书上写道：“她的车还在我们（北卡罗来纳州海军基地）的停车场。我最好的朋友、永远的姐妹、我的另一半……” 另一名海军牺牲者莱利·麦科勒姆（20岁）的妻子怀孕，3周后即将分娩。他的家人说：“麦科勒姆马上就要成为一个优秀的父亲。”他从小就玩玩具枪，一心想成为军人，一到18岁就提交了入伍志愿书。据说他打算从海军陆战队退伍后想成为历史教师或摔跤教练。 海军陆战队士兵卡里姆·尼库伊（20岁）出生于发生9·11恐怖事件并由此引发阿富汗战争的2001年。从小就擅长武术的尼库伊想把海军作为一生的职业。他的父亲告诉路透社，在此次恐怖事件发生后，在为了确认相关新闻而收看电视时，从来到家中的3名海军陆战队员那里听到了儿子死亡的消息。父亲感叹道：“儿子出生在战争开始的那一年，在战争结束的一年结束了生命。”尼库伊在自杀式炸弹袭击发生前几小时还把自己和阿富汗孩子们在一起的视频发给了家人。

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