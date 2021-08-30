点单4次2万韩元以上的外卖，返还1万韩元优惠券. August. 30, 2021 07:26. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 通过外卖应用程序(APP)订购(点单)4次食物，每次2万韩元以上，就能享受1万韩元的“非面对面餐饮优惠券”将于下月再次发放。 企划财政部29日表示，政府将在中秋节长假(9月18日~22日)前再次发放非面对面餐饮优惠券。其宗旨是，在非面对面餐饮领域恢复之前发放但中断的消费券，以防止新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情再次扩散带来的消费萎缩。 非面对面餐饮优惠券是指，用外卖APP订购2万韩元以上食物，订购4次，第4次订单时就能返还1万韩元。可以通过结算卡或银行账户返还。也可以从结算额中直接扣除1万韩元或用信用卡申请打折。 2万韩元是适用送货费、打折等的最终金额标准。 非面对面餐饮优惠券只允许每天订购2次。第一次非面对面餐饮优惠券发放期间(5月24日~7月4日)的订单业绩也将反映在此次非面对面餐饮优惠券的次数中。在第一次支付时，如果用外卖APP订购2次2万韩元以上的食物，那么此次只要订购2次2万韩元以上的食物，就能返还1万韩元。 该外卖APP有外卖的民族、Yogiyo、Wmpo、外卖特级、Coupang Eats、Kakao Talk订购、Dillyus等14个。便利店和超市外卖除外。餐饮优惠券的额度为200亿韩元，按先后顺序直到耗尽为止。

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